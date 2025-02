La inseguridad en el transporte de la ciudad es tan grave como la falta de planes concretos para combatirla, según demuestran los hechos, y los afectados por el flagelo.

Y es que cerca del 80 % de transportistas deben pagar cupos para poder trabajar, “con seguridad”, denunció Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra).

El vocero reveló que sus agremiados se ven obligados a destinar parte de sus ganancias a la extorsión, “como impuesto a la delincuencia”.

“El año pasado cerramos con más de 2140 asesinatos. Cerramos al 31 de enero, más de 180 asesinatos. ¿Cuántas víctimas más? ¿Cuántos hermanos trabajadores espera este gobierno de hacer algo por nuestro país? No hay voluntad política, no hay liderazgo”, expresó Campos.

Como se sabe, desde las paralizaciones ejecutadas por los transportistas el año pasado, no se perciben medidas efectivas para combatir la inseguridad en el transporte.

“No hay nada, no hay ninguna política nacional. No hay liderazgo, no hay voluntad política”, denunció Campos.

Ratifican paro

A su turno, el presidente de la Anitra, Martín Valeriano, ratificó que este jueves, 6 de febrero, los afiliados a su organización ejecutarán una paralización en toda Lima y Callao.

La medida -dijo- es para denunciar el fracaso del estado de emergencia y las estrategias contra la inseguridad anunciadas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“Es todo por la inacción de este gobierno que hace poco nada por resolver la tensión que en algún momento hemos solicitado (...) Los asesinatos se ven a diario y definitivamente tenemos que salir a una nueva gesta de lucha”, afirmó.

Durante paralización, exigirán la remoción del ministro Santiváñez, por su aparente incapacidad frente al cargo.

