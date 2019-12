Un grupo de activistas feministas se reunió esta tarde en los exteriores de la Comisaría de San Cayetano, ubicada en el distrito de El Agustino, para expresar su malestar por la demora de los policías que estuvieron de turno cuando ocurrió el feminicidio y filicidio contra Jesica Tejeda Huayanay y sus hijos en la madrugada del último domingo 22 de diciembre.

Las mujeres llegaron con carteles en mano para protestas y pedir cadena perpetua contra el confeso asesino Juan César Augusto Huaripata Rosales y otros que cometen el mismo crimen.

“Te dije que para siempre”, “nunca serás de otro”, “si no eres mía no serás de nadie”, “Vas a estar conmigo quieras o no”, fueron los mensajes escritos en las pancartas que alzaron las activistas feministas.

“Que paguen la misma pena que el asesino que mató a su mujer y a sus hijos, porque también son culpables por no acudir en su auxilio. 20 minutos desde su casa caminando, se hicieron los muertos. Señores, nosotros pagamos nuestros impuestos a los ineptos que no nos cuidan. Matan, violan y asesinan, no son capaces de acudir en auxilio de una mujer. Qué cosa estamos esperando, que nos maten uno por uno”, dijo una vocera que tenía un megáfono en mano.

Como se recuerda, se relevó a 34 policías de la comisaría San Cayetano y el ministro de Interior, Carlos Morán, indicó que se identificó a seis agentes “directamente responsables”.

Morán señaló que la Procuraduría del Mininter pedirá al Ministerio Público a que evalúe la solicitud de detención preliminar contra estos policías, quienes será denunciados ante el Fuero de Justicia Militar Policial y se iniciará un proceso administrativo en su contra, que podría concluir con su separación de la institución.

“Por supuesto (mintieron). Por eso hemos procedido para separar a este personal policial e iniciar una denuncia ante la Procuraduría y Fiscalía para pedir la detención de estos malos policías, y en el Fuero Policial Militar. También hay una investigación interna por parte de Inspectoría General de la PNP para establecer responsabilidad de los que por inacción y negligencia permitieron que esto (crimen) suceda”, expresó en diálogo con RPP.