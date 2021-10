Un comerciante del emporio Gamarra fue asesinado de al menos tres balazos cuando caminaba a pocos de metros de su casa, en el distrito de El Agustino. Sus hijas, al enterarse del crimen, protagonizaron desgarradoras escenas de tristeza.

La víctima fue identificada como Orlando Quispe Sauñe (50) y, según contaron testigos a América Noticias, el crimen ocurrió a las 7 de la mañana cuando la víctima se dirigía a su puesto comercial para encontrarse con sus hijas.

Al parecer, un carro lo estuvo siguiendo por unas cuadras y un desconocido bajó del mismo para interceptarlo mientras bajaba el cerro. Luego, el homicida le disparó tres balazos: dos en la cabeza y uno en el muslo.

Se supo que a Orlando Quispe no le robaron nada y todo indica a que sería un presunto ajuste de cuentas; sin embargo, sus familiares descartaron que haya tenido alguna rencilla con alguien.

“No le robaron nada... no sé quien le hizo esto a mi papá, él no se metió con nadie. Justicia porque él no tenía problemas con nadie”, declaró una de sus hijas entre lágrimas.

