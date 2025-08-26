Un violento crimen conmociona a El Agustino. Renzo Álex Rubina Noa, de 24 años, fue asesinado la tarde del lunes tras recibir alrededor de 30 disparos mientras se encontraba dentro de un auto estacionado en el parque 4 de Ancieta Alta, según confirmaron fuentes policiales a Panamericana.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven fue interceptado a las 5:30 p.m. por cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas lineales. Los atacantes se acercaron al vehículo negro donde se hallaba Rubina Noa y abrieron fuego sin darle oportunidad de escapar. Tras la ráfaga de disparos, huyeron del lugar a toda velocidad.

La víctima murió en el acto y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las pericias de ley. Efectivos del Departamento de Investigación Criminal de El Agustino llegaron hasta la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Aunque la motivación del crimen aún se investiga, por la violencia del ataque no se descarta un ajuste de cuentas.

Este homicidio se suma a los 502 asesinatos registrados en Lima en lo que va del 2025, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones, lo que refleja el creciente impacto de la criminalidad en la capital.