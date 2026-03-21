El presunto cabecilla de la banda criminal conocida como ‘Los Mexicanos’ fue capturado por agentes de la División de Investigación Criminal (Dirincri) en el distrito de El Agustino. La intervención se realizó tras un operativo de seguimiento que permitió ubicar al sospechoso en una vivienda ubicada al este de Lima.

El detenido fue identificado como Jhonder José Tovar, ciudadano venezolano de aproximadamente 30 años. De acuerdo con fuentes policiales, el extranjero sería responsable de organizar las operaciones ilícitas de la agrupación que sometía a colectiveros informales con amenazas y cobros ilegales.

Las investigaciones establecen que los extorsionadores exigían pagos semanales de 40 soles por cada vehículo que trabajaba en la ruta Ancón–Villa El Salvador. Los delincuentes utilizaban un chat grupal de WhatsApp para comunicarse con las víctimas y controlar el flujo de dinero recaudado.

Según la información obtenida por los agentes, los integrantes de ‘Los Mexicanos’ no dudaban en amedrentar a quienes se negaban a pagar. En varias ocasiones enviaban videos mostrando armas y municiones, además de advertir represalias contra las familias de los conductores.

Las autoridades señalan que los criminales manejaban datos personales completos de los transportistas y de sus parientes. Estos registros provenían de fichas del Reniec a las que habrían accedido de forma ilegal, lo que facilitaba intimidar a las víctimas.

El rastro que permitió identificar a Jhonder José Tovar surgió al analizar los abonos realizados por los colectiveros a través de la aplicación Yape. El número telefónico vinculado a esos depósitos estaba registrado a nombre del extranjero, lo que condujo directamente a su ubicación.

Luego de su captura fue trasladado a la sede de la División de Investigación Criminal del Callao, donde continúa bajo custodia mientras se amplían las diligencias del caso.

El delincuente, conocido bajo el alias de ‘Jota’, habría pertenecido a la policía en su país de origen. En marzo del 2025, la PNP realizó un operativo en la Huerta Perdida del Cercado de Lima para capturarlo. Según la información recabada en ese momento, en dicho lugar se encontraba su centro de operaciones. Sin embargo, el despliegue policial no tuvo éxito.

Los investigadores vienen evaluando los dispositivos incautados durante la intervención para establecer la red de contactos del detenido. Con esta información buscan determinar el alcance real de la organización y localizar a otros implicados que aún permanecen en libertad.