Un operativo coordinado entre agentes de la Dirincri y personal de Serenazgo permitió capturar a dos sujetos que robaban cables de energía en un ducto subterráneo del distrito de El Agustino. La intervención evitó que el material sustraído llegara al mercado ilegal y que los vecinos del sector sufrieran un corte prolongado de electricidad y telefonía.

Los hechos ocurrieron en el jirón Quiñones, en la urbanización La Corporación, donde los delincuentes habían ingresado al interior de un ducto por el que circula el cableado eléctrico del área residencial. Una vez dentro, cortaron varios metros de cable de cobre, un material de alto valor en el circuito ilícito de comercialización de metales, según informó RPP.

El sistema de videovigilancia instalado en la zona facilitó la detección del robo, al captar en tiempo real la presencia de los sujetos en el ducto. Tras ver las imágenes, las autoridades activaron de inmediato un despliegue policial hasta la zona.

Ambos sujetos vestían chalecos y pantalones de apariencia similar a los uniformes que usan los técnicos de compañías eléctricas durante trabajos de mantenimiento, lo que sugiere que buscaban camuflarse con el entorno para no levantar sospechas.

Ambos individuos fueron sorprendidos en plena acción y detenidos en flagrancia por los efectivos de la División de Investigación Criminal de la PNP. Tras su captura, fueron conducidos a la sede policial correspondiente para dar inicio a las diligencias e investigaciones del caso.

El robo del cableado habría generado interrupciones en el suministro eléctrico y en las líneas de telefonía de los residentes cercanos a la zona intervenida. Sin embargo, gracias a la rapidez del operativo, el impacto sobre los vecinos fue limitado y el servicio pudo restablecerse en un corto plazo.

Como resultado del procedimiento, los agentes lograron recuperar la totalidad del cableado que había sido cortado y retirado del ducto. La incautación del material impidió su ingreso a la cadena de comercio ilegal de cobre, que alimenta un negocio informal que incentiva este tipo de robos en distintos puntos de Lima.