La Policía Nacional, con apoyo de personal de Serenazgo, detuvo a dos presuntos sicarios que habrían atacado al conductor de una cúster en el límite de El Agustino y Santa Anita. Según informó el Ministerio del Interior, la intervención se realizó tras una persecución a lo largo de la Vía de Evitamiento.

Los capturados fueron identificados como Antonio José Guevara Sarmiento (28) y Luis Miguel López Guerrero (27), ambos de nacionalidad venezolana y con antecedentes policiales.

En su intento de fuga, los detenidos dispararon contra efectivos policiales y serenos, sin dejar heridos. Tras más de 20 minutos de persecución, fueron trasladados a la comisaría de Salamanca para las diligencias correspondientes.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, resaltó la participación de los agentes del Serenazgo de El Agustino y destacó su “buena preparación e importante apoyo en la labor policial”.