Un presunto ladrón resultó herido por un disparo durante una intervención policial en el distrito de El Agustino, luego de intentar impedir una diligencia y arrebatarle el arma de reglamento a un efectivo. El hecho se registró mientras un agente realizaba acciones tras el robo de un teléfono celular en la vía pública.

Según el reporte de América TV, la intervención se inició cuando el policía de la comisaría de San Pedro interrogaba a un presunto implicado en el delito. En ese momento, un segundo individuo se acercó para interrumpir el procedimiento e intentó desarmar al agente.

Durante el enfrentamiento, el efectivo fue agredido con objetos contundentes mientras trataba de mantener el control de la situación. La confrontación se produjo en plena calle y generó un riesgo para la integridad del agente.

El acta de intervención recogió detalles sobre lo ocurrido en ese momento y se precisa que “el efectivo fue agredido con ladrillos durante el forcejeo”.

Ante el riesgo generado durante la agresión, el agente hizo uso de su arma de reglamento. El disparo impactó en la pierna del atacante, lo que permitió detener la acción y controlar la situación.

Detenidos y evidencias

Tras el incidente, la Policía intervino a cinco personas presuntamente involucradas en los hechos. Entre ellos se encuentran los hermanos Malpartida Sabino, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.

Durante las diligencias, los agentes lograron recuperar el teléfono celular que había sido sustraído minutos antes a un motorizado. Además, se incautó una cacerina abastecida que fue hallada entre las pertenencias de los intervenidos.

El Poder Judicial evaluó los elementos presentados por el Ministerio Público en relación con el caso. Como resultado, dictó nueve meses de prisión preventiva contra los hermanos Malpartida Sabino.

El magistrado consideró que existen indicios suficientes para mantenerlos bajo custodia mientras continúan las investigaciones. La medida se ejecuta bajo resguardo policial y dentro del plazo establecido por ley.

Investigación en curso

Las autoridades indicaron que el accionar del efectivo se realizó conforme a los protocolos establecidos para el uso de la fuerza. Esta evaluación se basa en las circunstancias en las que se produjo la agresión y el número de personas involucradas.

El caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal de El Agustino para profundizar en las diligencias. Los agentes buscan determinar la participación de los otros detenidos y su posible vínculo con otros delitos.

El hombre herido fue trasladado a un centro de salud bajo custodia policial para recibir atención médica. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades para las acciones correspondientes.

Las investigaciones también incluyen la revisión de imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Estos registros permitirían reconstruir el momento en que se produjo el forcejeo durante la intervención policial.