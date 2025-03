En un país donde la salud está en estado crítico, la Contraloría General de la República advirtió que el Ministerio de Salud (Minsa) dejó vencer más de 8.7 millones de unidades de medicamentos destinados al tratamiento de salud mental, VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual. La pérdida asciende a 1.3 millones de soles y se debe a la falta de distribución de estos fármacos almacenados en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

El informe señala que 13 tipos de medicamentos expiraron entre marzo de 2023 y marzo de 2024, incluyendo 2.1 millones de unidades de biperideno, usado para tratar el mal de Parkinson.

“Lo que ha pasado es que no se ha distribuido medicamento. ¿Qué es lo que hemos identificado? Que desde el año 2022 al año 2024, han existido más de 1 millón de soles que no han tenido rotación para enfermedades de trasmisión sexual, VIH Sida y salud mental. Es decir, no hemos abastecido a los diferentes actores”, dijo el vocero de Contraloría, Luis Castillo.

RESPUESTA

El ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que investigará el caso y sancionará a los responsables. Reconoció que pérdidas similares ocurrieron en gestiones anteriores y afirmó que tomará medidas para evitar que se repitan. “Si hay que volar cabezas, la volamos”, declaró a la prensa.

“Estamos investigando y también vamos a investigar en esta gestión. Y si hay responsabilidad, tengan por seguro que nosotros vamos a sancionar. (…) Habría que coordinar para ver la razón por las que se vencieron y en función a eso se hará las correcciones. Si hay que volar cabeza, la volamos”, indicó.