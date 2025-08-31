Erick Moreno Hernández, conocido como alias “El Monstruo”, planeó atentados de gran escala en Lima utilizando drones cargados con explosivos. Según reveló el programa Domingo al Día de América TV, los videos a los que accedió muestran cómo el cabecilla criminal coordinaba desde Paraguay la compra de equipos valorizados en miles de soles, con el fin de usarlos como armas de guerra contra la Policía Nacional y empresarios que se negaban a pagar extorsiones.

En una videollamada grabada el 25 de marzo, Moreno aparece insistiendo en la adquisición de drones y granadas de guerra. “En una vamos a hacerle la fiesta, que vuelen como basura”, se le escucha decir, en alusión a un ataque aéreo planificado contra dependencias policiales. Los registros confirman que sus acciones respondían a una estructura criminal organizada e internacional y no a actos improvisados.

Integrantes de la red criminal

En las conversaciones también aparecen Yohairo Arancibia (alias JJ) y Jeffrey Hidalgo (alias Cachete), miembros de la red de Los Injertos del Cono Norte, con quienes discutía el control de licitaciones y el uso de la violencia contra opositores.

Asimismo, sus parejas y colaboradoras Lizeth Cruz Ruiz y Grace Bados Neyra, actualmente detenidas, cumplían un rol clave en la administración de dinero, traslado de información y coordinación de extorsiones desde Perú y Bolivia.

Amenazas contra la Policía

Uno de los videos muestra a Moreno lanzando amenazas directas contra el coronel Franco Moreno, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP. El cabecilla no solo lo responsabilizó de intervenciones a sus familiares, sino que advirtió con atacar a su entorno más cercano: “Le voy a matar a su familia”, se le escucha en la grabación. Informes de inteligencia señalan que su grupo planeaba un atentado contra la sede de dicha División en San Martín de Porres.

Los drones como armas criminales

El cabecilla planeaba adquirir drones con precios entre 1,500 y 3,000 soles, adaptados para lanzar granadas o cargas explosivas improvisadas. Según especialistas en seguridad, este tipo de estrategia representa un peligro inédito en el país, pues incrementa el alcance y la capacidad de sorpresa de las organizaciones criminales.

Situación actual y extradición

Pese a que varias piezas de su organización han sido capturadas en Perú y Bolivia, incluyendo a sus operadoras financieras, Erick Moreno sigue prófugo. El Gobierno peruano ha solicitado formalmente su extradición desde Paraguay.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, adelantó que incluso se evalúa su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, una megacárcel que alberga a los líderes criminales más peligrosos de la región.

La extradición de alias “El Monstruo” busca frenar la expansión de sus operaciones internacionales y garantizar que responda por secuestros, extorsiones y conspiración para atentados en el Perú.