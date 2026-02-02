Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, protagonizó un tenso reencuentro cara a cara con el coronel PNP Roger Cano, a quien anteriormente había ordenado asesinar cuando se encontraba en la clandestinidad en Paraguay.

El momento fue difundido en un informe de “Cuarto Poder”. Y es que anteriormente, en videos difundidos (meses atrás), se escuchaba a Erick Moreno incitar a sus cómplices a atentar contra Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú.

“Que vuelen como basuras. Que queden mal”, se le escucha a ‘El Monstruo’ ordenar a sus cómplices en alusión al jefe policial y su equipo.

Sin embargo, ya en territorio peruano, el delincuente incluso llegó a saludar al alto mando policial con un “Mi coronel”.

Como se sabe, Erick Moreno fue extraditado al Perú tras permanecer 126 días detenido en Paraguay y llegó a Lima bajo un fuerte resguardo policial a bordo de un avión Antonov. Su captura puso fin a una intensa búsqueda por la que el Estado ofrecía una recompensa de un millón de soles, la más alta hasta el momento, aunque esta no fue cobrada.

El coronel Cano había seguido de cerca las operaciones de la red criminal, dedicada a delitos como extorsión, robo agravado, secuestro y organización criminal.

El Instituto Nacional Penitenciario dispuso que “El Monstruo” sea recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao, donde cumple un régimen cerrado especial, con una hora diaria de patio y sin contacto con otros internos ni comunicación con el exterior.