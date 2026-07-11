La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste consiguió ampliar la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, lo que permitirá que permanezca en el Perú para afrontar nuevos procesos penales por presuntos delitos de organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves seguidas de muerte y extorsión. La medida fue obtenida por el Equipo 3, dirigido por el fiscal provincial Edwin Velásquez, en el marco de las investigaciones contra el presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3),a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, consiguió que se amplíe la extradición para Erick Moreno (alias 'Monstruo') por los delitos de organización criminal,… pic.twitter.com/6W5YnvjMC0 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 11, 2026





¿Qué procesos hay en su contra?

Según informó el Ministerio Público, la ampliación de la extradición permitirá juzgar a Erick Moreno por hechos que no estaban comprendidos en el pedido inicial. Entre ellos figuran el presunto atentado contra un conductor de transporte colectivo en Ancón en 2024, el cobro de cupos semanales a choferes, la extorsión a particulares y a una empresa de transporte, además del asesinato de un colectivero ocurrido en 2025.

La Fiscalía precisó que esta decisión fue sustentada con los elementos de convicción reunidos durante la investigación y el tratado de extradición vigente entre Perú y Paraguay.

La medida se dio a conocer dos semanas después de que el Poder Judicial condenara a Erick Moreno a 35 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo. La sentencia fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte, que determinó su responsabilidad en el secuestro de dos empresarios.

Antes de conocerse el fallo, el condenado intervino de manera virtual desde la Base Naval del Callao y reconoció su participación en el caso.