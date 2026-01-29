El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, en las próximas horas, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, será trasladado a un penal de máxima seguridad en las próxmas horas.

La Junta de Clasificación evalúa el establecimiento donde será recluido , con el objetivo de garantizar su estricto aislamiento como presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Moreno Hernández pasó su primera noche en la carceleta de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en el Cercado de Lima, tras arribar al país el último miércoles desde Paraguay. Durante su permanencia en la sede policial, solicitó no ser asistido por un defensor de oficio y pidió la intervención de un abogado particular, gestión que realiza en coordinación con sus familiares, según confirmó el general PNP Jesús Flores.

Asimismo, el detenido señaló al comandante general de la Policía, Óscar Arriola, que su vida cambió tras su captura en setiembre de 2025 y que “se ha entregado a Dios”, manifestando disposición para colaborar con las autoridades.

Su traslado se realizó bajo extremas medidas de seguridad y, a su llegada a Lima, supervisada por el ministro de Justicia, Walter Martínez, cumplió con el control de identidad y exámenes médicos, mientras los exteriores de la Dircote permanecen con fuerte resguardo policial.