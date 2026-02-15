La empresa de transportes El Rápido informó este domingo que suspenderá todas sus operaciones desde el lunes 16 de febrero. La decisión surge tras el homicidio de uno de sus choferes en San Martín de Porres.

En un comunicado oficial, la compañía justificó la medida por ausencia de condiciones seguras para seguir operando.

“La vida no se negocia”, resaltó de forma contundente.

La empresa manifestó una profunda inquietud por la escalada de violencia contra trabajadores del transporte público en la capital. Además advirtieron que estos incidentes también comprometen la integridad de los pasajeros que usan sus unidades diariamente.

Ante la magnitud del ataque, la compañía demandó intervención urgente de las autoridades para dar con los culpables de estos crímenes. En esa línea, demandaron protección efectiva que asegure la tranquilidad tanto de ciudadanos como de su personal.

Reacciones tras atentado

La medida responde al reciente asesinato de un chofer de la firma JC Bus, integrada al grupo El Rápido,quien perdió la vida baleado por delincuentes en San Martín de Porres. Los atacantes, a bordo de una motocicleta, detuvieron el bus en la cuadra 2 de avenida Los Próceres, próximo a José Granda y abrieron fuego contra Amílcar Raúl Marcano Rodríguez.

El chofer perdió el dominio del vehículo tras recibir los impactos directos y colisionó con la berma central. Mientras los pasajeros quedaron conmocionados por el ataque.

El caso no solo generó indignación y preocupación colectiva, sino también el pronunciamiento de Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos (TU). El sindicalista confirmó que apoyarán la protesta encabezada por la empresa transportista “El Rápido”, con fecha prevista para este lunes 16 de febrero.

“Los del norte están evaluando una paralización y una marcha, encabezada lógicamente por El Rápido. Eso se está evaluando en las próximas horas. Se están sumando más sectores. De que se va a dar algo, se va a dar algo”, declaró Ojeda.

La suspensión de operaciones ha generado incertidumbre entre los usuarios del norte de la capital. En las próximas horas se espera conocer si más empresas adoptarán medidas similares.

Mientras tanto, otras empresas de transporte que operan en el sector norte permanecen en alerta. El pronunciamiento de más transportistas podría ampliar el impacto de la medida en los próximos días.