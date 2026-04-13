La jornada electoral en el colegio parroquial Virgen de la Asunción, ubicado en San Juan de Miraflores, se reanudó la mañana de este lunes 13 de abril tras los inconvenientes registrados el día anterior. En este centro educativo no se pudo llevar a cabo la votación el domingo debido a dificultades en la distribución del material electoral.

Durante esta nueva jornada, se logró instalar un total de nueve mesas de sufragio. Cada una de ellas está destinada a atender a 299 electores, lo que permite que cerca de 2 700 ciudadanos puedan emitir su voto en este local.

Desarrollo del proceso electoral

La apertura de las mesas estaba prevista para las siete de la mañana. Sin embargo, el inicio se vio afectado por la ausencia de algunos miembros de mesa, lo que retrasó la habilitación de los espacios de votación.

Con el transcurso de las horas, esta situación fue atendida y permitió la instalación completa de las mesas. Posteriormente, se observó un desarrollo continuo del proceso con el ingreso progresivo de electores.

Supervisión y asistencia en el local

En el lugar se encuentra personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, encargado de orientar a los ciudadanos durante la jornada. Su presencia busca facilitar el acceso a la información necesaria para el correcto desarrollo del sufragio.

Asimismo, un representante del área de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones realiza recorridos por las aulas habilitadas. Esta labor tiene como finalidad verificar que cada mesa opere de acuerdo con lo establecido.