El Jurado Nacional de Elecciones continua realizando inspecciones en un almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicado en Lurín. Las diligencia inició el viernes 17 de abril y durante la jornada se realizó la revisión de materiales utilizados en las elecciones generales del 12 de abril que permanecen almacenados en dicho recinto.

Como resultado de estas inspecciones, la entidad electoral elaborará un informe técnico que será remitido a las instancias correspondientes. Este documento permitirá evaluar posibles responsabilidades y definir las acciones a seguir conforme a la normativa vigente.

Las intervenciones se realizaron en atención a pedidos formulados por diversas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, unidades operativas de la ONPE ubicadas en distritos de Lima y Callao. Entre las jurisdicciones que solicitaron la verificación se encuentran Comas, Los Olivos y La Molina, con el objetivo de determinar si documentación bajo su custodia se encontraba en el almacén central.

#JNEInforma | El JNE viene realizando acciones de fiscalización y verificación de materiales electorales utilizados en las Elecciones Generales #EG2026, que se encuentran en el almacén de la ONPE, en el distrito de Lurín. pic.twitter.com/AwJeD7oqKH — JNE Perú (@JNE_Peru) April 18, 2026

Hallazgos durante la inspección

Durante la revisión, los fiscalizadores identificaron la presencia de documentos dentro del material considerado como desecho electoral. Entre estos se encontraron actas electorales y sobres naranjas que contienen hojas de control de asistencia y listas de electores.

Estos materiales debieron ser devueltos a las oficinas descentralizadas correspondientes, según los procedimientos establecidos. Su ubicación en el almacén central ha motivado la intervención de las autoridades para esclarecer el manejo de dichos documentos.

En las jornadas de fiscalización participaron especialistas de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE. Las labores contaron también con la presencia de representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur.

El objetivo de estas acciones es asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. Asimismo, se busca garantizar el adecuado resguardo y destino de la documentación utilizada durante los comicios.