El Jurado Nacional de Elecciones emitió un pronunciamiento en medio de las reacciones generadas tras la jornada de las Elecciones Generales 2026. La institución respondió a versiones que cuestionaban la forma en que se definió la ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación.

En las últimas horas, se difundieron contenidos que señalaban una presunta intervención de los organismos electorales en la distribución de las organizaciones. Estas versiones sostenían que algunas agrupaciones habrían sido ubicadas en posiciones específicas dentro del documento de sufragio.

Frente a ello, el organismo electoral rechazó estas afirmaciones y precisó que carecen de sustento.

“Circula la versión de que los organismos electorales determinaron intencionalmente el orden de aparición de las organizaciones políticas. Sin embargo, esto es falso”, se lee en el comunicado.

#JNEFactChecking | ❌ Es FALSO que el JNE haya establecido el orden de las organizaciones políticas en el material electoral entregado a los miembros de mesa. Las ubicaciones se basaron en el resultado del sorteo de la cédula de sufragio.#EleccionesSinFake #EG2026 pic.twitter.com/Iykj1Ufl3R — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

Orden fue definido previamente

La entidad explicó que la ubicación final de los partidos fue determinada mediante un mecanismo previamente establecido. Este procedimiento fue organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en una fecha anterior a la jornada electoral.

La ONPE recordó a los electores que el proceso se realizó el 12 de febrero en un acto público. En esa actividad participaron representantes de las organizaciones políticas, fiscalizadores electorales y una notaria que certificó el desarrollo del evento.

“Se sorteó el orden de los candidatos en cédula en un acto público en presencia de las propias organizaciones políticas, los fiscalizadores electorales y una notaria pública, que dio fe del acto”, precisó la entidad.

A partir de los resultados obtenidos en ese procedimiento, se definió la estructura de la cédula de votación. Este diseño sirvió como base para la impresión del material electoral que se utilizó durante los comicios.

El organismo indicó que este proceso forma parte de las etapas previstas dentro del sistema electoral. Con ello, se busca garantizar que la organización del sufragio se realice bajo los lineamientos establecidos.