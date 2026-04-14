La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) espera recibir en breve la totalidad de las actas y votos generados por peruanos residentes en el exterior durante las elecciones del 12 de abril. El director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, Pedro Bravo Carranza, informó durante una entrevista con Exitosa, que más de 50 oficinas consulares han iniciado el traslado del material hacia el Perú.

El funcionario indicó que el proceso se completará en los próximos días. Según su estimación, todo el paquete electoral llegará al país este jueves 16 de abril. Asimismo, reconoció la respuesta de los peruanos en el exterior ante la convocatoria a los comicios. La asistencia registrada superó el porcentaje previsto, con un nivel aproximado del 40%.

Bravo Carranza valoró el nivel de compromiso demostrado por los electores fuera del país.

“Demuestra el compromiso de los peruanos en el exterior”, resaltó durante la entrevista.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, Pedro Bravo Carranza, indicó que más de 50 oficinas consulares han replegado actas y votos hacia la ONPE. En ese sentido, estimó que el material electoral podría llegar… pic.twitter.com/thh6vHslNK — Exitosa Noticias (@exitosape) April 14, 2026

Operación electoral en el exterior cumplió con los plazos establecidos

El director detalló los esfuerzos realizados para distribuir el material electoral en los consulados. La mayoría de las mesas de votación se instalaron conforme a lo programado, con dos excepciones menores en Macedonia y Ghana.

Estas mesas tuvieron un número reducido de electores, lo que no generó impacto significativo en el proceso global.

“Hemos hecho un esfuerzo especial para desplegar todo el material a tiempo, todas las mesas se abrieron. Hay dos excepciones una en Macedonia y otra en Ghana en la ciudad de Acra, en una mesa de 9 y otra de 14 electores, pero no tiene mayor impacto”, precisó Bravo Carranza.

Logística del traslado de material electoral

El proceso de retorno de las actas está en fase avanzada de ejecución. Esta mañana se registró la llegada de un vuelo con más de una tonelada de votos y documentos desde Santiago de Chile.

Bravo Carranza enfatizó la coordinación con otras instituciones estatales para agilizar los envíos.

“Ya tenemos más de 50 oficinas consulares que han replegado todo el material electoral, entendiéndose por ello tanto las actas como los votos. Eso ya está en poder de la ONPE, ha sido trasladado de manera segura con protección policial acá en el Perú con la cooperación de la Policía, Aduanas y Migraciones han dado facilidades para esto fluya rápidamente, esperamos poder tener todo listo para el jueves de madrugada”, refirió.