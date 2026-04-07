El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que las Elecciones Generales 2026 registran una participación histórica de observadores internacionales. Hasta el momento, se han acreditado 487 supervisores y la cifra continúa en aumento a pocos días de la jornada electoral.

La información fue brindada por José Alfredo Duharte, director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales. En declaraciones a la prensa, explicó el nivel de participación internacional en el proceso y se refirió al número alcanzado hasta la fecha.

“Hemos tenido hasta el momento un récord histórico en cuanto a la participación de observadores internacionales en las elecciones generales en el Perú”, explicó.

El funcionario precisó que el registro sigue en actualización conforme avanzan las acreditaciones y señaló que el número final superaría el actual registro.

“Hasta el momento tenemos acreditados 487 observadores internacionales. Hasta este minuto porque todavía se siguen acreditando. Nosotros consideramos que vamos a pasar largo los 500 observadores, que como yo les digo, es una cifra histórica”, comentó.

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JNE presenta a observadores de las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril



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Observación nacional

El representante del organismo electoral también informó sobre la participación de observadores locales en el proceso. En esa línea, señaló que esta integración cumple un rol dentro del proceso electoral.

“Tenemos casi 4000 observadores acreditados por la Asociación Civil Transparencia. Eso para el jurado nacional de elecciones es muy importante porque es garantía de justamente transparencia al ciudadano generando confianza”, precisó.

Despliegue de misiones

Duharte indicó que los observadores serán distribuidos en distintas regiones del país. El funcionario explicó que las misiones internacionales serán desplegadas en distintas regiones del país, con presencia a nivel nacional en el seguimiento del proceso electoral. En ese contexto, detalló el alcance de las principales delegaciones y su distribución en el territorio.

“Las más grandes, estamos hablando de la Unión Europea y la OEA suelen hacer un despliegue muy grande de observadores. Les pongo el ejemplo de la Unión Europea, ellos tienen a dos observadores en cada una de las regiones del Perú”, resaltó.

Llegada de observadores

Por otra parte, detalló el arribo de los equipos internacionales al país que llegaron a territorio nacional en febrero y marzo de este año.

“Hay observadores de largo plazo, que son fundamentalmente los de la Unión Europea. Ellos llegaron aquí en el mes de febrero, en febrero y marzo se han ido desplegando”, informó.

Finalmente, anunció la llegada de otros grupos internacionales como los observadores de corto plazo antes del domingo y otras delegaciones que ya se encuentran instaladas en Perú.

“Esta semana llegan los observadores de corto plazo. Esta semana han llegado han terminado de llegar los observadores de la OEA también y nos acompaña desde hace 15 días el Centro Carter y están muchos en Lima y un buen grupo a nivel nacional”, sostuvo.