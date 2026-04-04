El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, presentó los detalles del despliegue para la jornada electoral. En esa línea, indicó que la medida continua en coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros organismos del Estado.

Según explicó Arriola, se ha mapeado 12 mil locales de votación donde se instalarán las mesas en todo el territorio. La información georreferenciada servirá para organizar el despliegue policial y la protección de cada punto.

El jefe policial indicó que cinco días antes de la fecha de los comicios se realizará una revisión integral de estos locales. La actividad contará con apoyo de efectivos caninos para detectar posibles riesgos y asegurar el entorno.

Asimismo, se supervisará la custodia del material electoral en los centros de acopio y almacenamiento. El objetivo es garantizar que las cajas y actas lleguen íntegras a las jurisdicciones correspondientes.

Garantía del voto de los efectivos

Arriola aclaró que el plan de seguridad no limitará el derecho al voto de los miembros de la institución. Además indicó que se ha organizado el servicio en dos turnos para que el personal pueda sufragar de forma segura.

El personal que termine su guardia antes del mediodía contará con un lapso prorrateado para acudir a su centro de votación. Mientras que los que inicien turno en la mañana podrán sufragar antes de asumir su responsabilidad en el despliegue.

El comandante general destacó que los candidatos a la presidencia cuentan con resguardo permanente durante la campaña. La Policía brinda custodia a las personas que figuran en la lista de protección electoral.

Por otro lado, se reforzará la vigilancia en los locales donde se instalarán las mesas el día de la votación. El personal estará presente durante el traslado del material, la instalación de las mesas y el escrutinio.

Operativos paralelos de la Policía

En paralelo al dispositivo electoral, la institución mantiene un despliegue de alrededor de 28 mil efectivos para la Semana Santa. Esos agentes se encargan de la seguridad en iglesias, zonas turísticas y actividades religiosas.

Las autoridades aseguran que ambos operativos se coordinan para evitar sobrecargas en el personal. El objetivo es que ningún evento altere la capacidad de la Policía para cumplir su rol en las elecciones del 12 de abril.