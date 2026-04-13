El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) dispuso la ampliación de su horario de atención en distritos de Lima Sur con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026. La medida busca que los electores puedan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y acudir a sus respectivos locales de votación.

Desde las seis de la mañana de este lunes 13 de abril, las oficinas ubicadas en Lurín, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores iniciaron la entrega de documentos. Esta disposición responde a la necesidad de atender a ciudadanos que no pudieron sufragar en la jornada del domingo.

🚨 ¡URGENTE! RECOGE TU DNI HASTA LAS 6 P. M.



Hoy, domingo 12 de abril, ampliamos el horario hasta las 6 p. m. ⏰



Nuestras oficinas atienden de forma ininterrumpida desde las 6 a. m. y continuarán entregando DNI hasta esa hora en más de 200 oficinas a nivel nacional.



¡Recoge tu… pic.twitter.com/E8nc6er1Xk — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) April 12, 2026

Ciudadanos no pudieron sufragar durante el domingo

En estas jurisdicciones se concentra un importante número de locales donde no se logró instalar las mesas de sufragio. El problema se originó por el retraso en la llegada del material electoral, lo que impidió el desarrollo normal del proceso.

Debido a esta situación, varios electores se retiraron sin poder emitir su voto en la fecha programada. Ante ello, se generó la necesidad de establecer medidas que permitan garantizar el ejercicio del derecho ciudadano.

En ese contexto, el JNE determinó que las personas afectadas puedan acudir nuevamente a las urnas este lunes 13 de abril. La decisión incluye a los centros de votación que no operaron con normalidad el día anterior.

“Esta medida excepcional busca resguardar el derecho constitucional de participación política tras confirmarse que diversas mesas de sufragio no lograron instalarse por la falta de entrega de material electoral, responsabilidad atribuida a la ONPE”, declaró el presidente del JNE, Roberto Burneo.

En total,13 locales de votación fueron considerados dentro de esta reprogramación. De este grupo, diez se encuentran ubicados en los distritos de Lurín y San Juan de Miraflores, donde se registraron mayores inconvenientes.

La ampliación del horario en las oficinas del Reniec se presenta como una acción complementaria para facilitar la participación en este nuevo proceso. Con ello, se busca reducir las dificultades que enfrentaron los ciudadanos durante la jornada anterior.