La Asociación Civil Transparencia sugirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fortalecer su operación logística de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. La recomendación surge de los problemas identificados en la primera jornada, particularmente la demora en la distribución del material a los recintos y las fallas en el sistema de apoyo tecnológico.

La organización presentó su análisis durante una conferencia de prensa. El informe preliminar resume los incidentes observados y propone ajustes específicos para las próximas fases del proceso.

Análisis dirigido a entidades electorales y actores del proceso

El documento de Transparencia se orienta hacia la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Este informe incluye orientaciones para partidos políticos, miembros de mesa y electores en general.

La asociación civil busca contribuir a la corrección de deficiencias detectadas en la ejecución. Las sugerencias apuntan a elevar la eficiencia operativa en la etapa final de los comicios.

Medidas para la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Transparencia propuso ampliar el cronograma de entrenamientos presenciales destinados a los miembros de mesa. La organización también recomendó extender la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio a un mayor número de locales de votación.

Se sugiere diversificar los proveedores de servicios auxiliares para el proceso. Estas acciones buscan mitigar los inconvenientes repetidos en la distribución y el soporte técnico.

Propuestas al Jurado Nacional de Elecciones y partidos políticos

La asociación civil planteó llevar el debate presidencial a distintas regiones del país. Además, recomendó programar varias fechas para este tipo de eventos.

A las organizaciones políticas se les pide registrar a sus personeros con una semana de anticipación. La capacitación oportuna para los ciudadanos que actúen como personeros voluntarios también forma parte de las indicaciones.

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