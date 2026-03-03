El fallo en el sistema de transporte de gas natural desde Camisea activó una declaratoria de emergencia y obligó a reforzar los controles en el mercado energético. Frente a este escenario, Osinergmin puso en marcha una fiscalización inmediata para verificar el cumplimiento del racionamiento de Gas Natural Vehicular y determinar eventuales responsabilidades.

La entidad supervisora desplegó inspectores en estaciones de servicio de Lima, Callao e Ica con el fin de constatar que el recurso disponible sea destinado exclusivamente al transporte público. Esta intervención responde a la necesidad de evitar que el gas, actualmente limitado, sea utilizado por unidades que no forman parte del sistema de transporte masivo.

Desde la institución se remarcó que no se permitirá ningún tipo de incumplimiento a las disposiciones vigentes durante la emergencia. En esa línea, advirtió que “A las estaciones de servicio que incumplan esta disposición se les aplicarán las medidas administrativas y sanciones correspondientes, conforme al marco legal vigente”.

El refuerzo de las inspecciones busca asegurar que el volumen disponible de gas natural sea distribuido según las prioridades definidas para el mercado interno. La medida apunta principalmente a proteger el suministro destinado a los sectores que dependen del servicio para actividades esenciales.

La autoridad precisó que el mecanismo implementado tiene como eje central resguardar el abastecimiento para hogares y comercios. En ese contexto, indicó que “el mecanismo de racionamiento tiene como finalidad priorizar el uso del gas natural para el sector domiciliario y comercial”.

Debido a las restricciones temporales para la carga de GNV en vehículos particulares, se exhortó a taxistas y conductores privados a respetar las disposiciones establecidas. La finalidad es evitar un mayor desbalance en el sistema mientras se normaliza el transporte del recurso desde Camisea.

Como alternativa para quienes necesiten otros combustibles, se recomendó el uso del aplicativo Facilito para ubicar grifos cercanos y comparar precios de gasoholes y diésel. Esta herramienta permite a los usuarios tomar decisiones informadas durante el periodo de contingencia.

La fiscalización se mantendrá activa mientras continúe la emergencia y hasta que el flujo de gas natural sea restablecido por completo. Paralelamente, se iniciaron acciones para esclarecer las causas de la falla en la infraestructura y aplicar las sanciones que correspondan a la empresa responsable.