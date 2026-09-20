La empresa de transporte Cruz del Centro mantiene sus operaciones este lunes 21 de septiembre, un día después de que una de sus unidades fuera atacada a disparos mientras cubría su ruta. El hecho ocurrió entre los paraderos Acho y Caquetá y dejó a una pasajera de 19 años herida.

De acuerdo con el reporte de América Noticias, los buses de la compañía continuan circulando esta mañana con pasajeros desde el paradero de Puente Nuevo, en San Juan de Lurigancho. Los conductores señalaron que todavía no han definido con sus dirigentes qué medidas de seguridad adoptarán tras lo ocurrido.

La información policial recogida después del hecho precisa que la joven no recibió el impacto de una bala. Los vidrios de la ventana que se rompió durante los disparos le provocaron lesiones y fue trasladada al Hospital Hipólito Unanue para recibir atención médica y finalmente fue dada de alta.

Las unidades de la empresa continúan prestando servicio pese al ataque registrado el domingo. La ruta comprende desde Carabayllo y Trapiche, en Lima Norte, continúa por Evitamiento y Puente Nuevo, y llega hasta Ceres, en Ate.

Fuente: América Noticias.

Policía investiga el posible móvil

Las diligencias iniciales estuvieron a cargo de la comisaría de El Agustino y el bus involucrado ya fue retirado por su propietario. La Policía evalúa que el caso pueda pasar a una unidad especializada para determinar las circunstancias del ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de algún mensaje o nota dirigida a la empresa. Los testimonios recogidos señalan que los responsables habrían llegado a bordo de motocicletas y efectuado disparos contra el vehículo.

Mientras tanto, la Policía no descarta que se trate de una caso de extorsión y continúa recopilando información para identificar a los responsables.