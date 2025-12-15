La empresa de transporte público Carmen de la Punta S.A., conocida como ETCAPSA, decidió suspender por completo sus operaciones tras recibir nuevas amenazas de extorsionadores que les exigen fuertes sumas de dinero para permitirles seguir trabajando. La medida afecta la ruta Callao-Ate y se da en plena campaña navideña, cuando el movimiento de pasajeros suele incrementarse de manera significativa.

Según denunciaron los trabajadores, los extorsionadores les exigen un doble pago: una cuota inicial de 10 mil soles y luego un depósito mensual por el mismo monto, bajo amenaza de atentar contra las unidades y el personal. Esta presión económica y criminal ha generado temor generalizado entre los conductores y cobradores de la empresa.

Suspenden servicio en plena campaña navideña

En declaraciones recogidas por Exitosa, varios choferes explicaron que han optado por no salir a trabajar pese a que diciembre es el mes en el que suelen registrar mayores ingresos por las fiestas navideñas y el incremento de usuarios que acuden a zonas comerciales como Mesa Redonda. Señalaron que solo tres o cuatro unidades se animaron a cubrir la ruta, empujadas por la necesidad económica.

“Estamos en fiestas, el día sábado y es donde la gente sale a comprar sus cosas en Mesa Redonda, ropa, zapatillas. Hoy día nadie ha salido a trabajar, solo tres o cuatro carros”, relató uno de los conductores.

Otro de los choferes sostuvo que los ingresos que pueden obtener en un día no compensan el riesgo de exponerse a un ataque armado en la ruta Callao-Ate. Además explicó que, más allá de su disposición personal para seguir trabajando, el temor principal recae en las consecuencias que un atentado tendría para sus familias.

“Por mí yo salgo, pero mi familia, mi papá, mi mamá, los que tienen hijos. Por salir a ganarme 100 o 200 soles, ¿voy a morirme o ganarme un plomazo?”, cuestionó el trabajador.

Exigen respuesta firme de las autoridades

La compañía también expresó su malestar con el accionar de las autoridades y reclamó una respuesta más firme por parte de la Policía Nacional del Perú. Sostienen que, pese a las constantes denuncias y al incremento de casos de extorsión y ataques armados contra el transporte público, no perciben un trabajo efectivo para frenar a las organizaciones criminales que operan en su contra.

Ante este escenario, la empresa Carmen de la Punta S.A. mantiene suspendidas sus operaciones en la ruta Callao-Ate tras recibir nuevas amenazas de extorsionadores que les exigen pagos de 10 mil soles mensuales, mientras sus trabajadores exigen mayor protección y acciones concretas del Estado frente a la ola de violencia.