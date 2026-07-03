La empresa de transporte interprovincial Emmanuel anunció la suspensión total de sus operaciones luego de que uno de sus conductores fuera atacado a balazos mientras circulaba por el óvalo Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió menos de 48 horas después de otro atentado contra una de sus unidades y elevó a cuatro los ataques registrados contra la compañía en menos de dos meses.

El conductor recibió un disparo a un lado del abdomen y fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde permanece internado. Debido a la gravedad de la lesión, su estado es reservado y fue sometido a una intervención quirúrgica.

Comunicado de la empresa

Tras el nuevo ataque, la empresa informó que dejará de operar de manera indefinida. La decisión fue adoptada luego de que las medidas implementadas anteriormente, como la reducción de su flota, no evitaran nuevos hechos de violencia. A través de un comunicado, la compañía explicó que la suspensión responde a la necesidad de proteger a quienes forman parte de sus operaciones y a las personas que utilizan el servicio.

“Esta ha sido una decisión muy difícil, pero la hemos tomado pensando, por encima de todo, en la seguridad de nuestros pasajeros, colaboradores y de toda la comunidad”, señaló la empresa.

Cuarto atentado en menos de dos meses

El ataque ocurrido en San Martín de Porres se produjo apenas dos días después de otro atentado contra la misma empresa. El lunes 1 de julio, un sujeto que se desplazaba en motocicleta aprovechó la congestión vehicular en la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Infantas, para disparar contra uno de los buses.

Ese atentado no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Sin embargo, se convirtió en un nuevo episodio dentro de la serie de ataques que viene enfrentando la empresa.

Hace aproximadamente un mes también se registró un ataque armado contra una de sus agencias ubicada en el distrito de Independencia. En esa ocasión, un jalador de pasajeros resultó herido por los disparos.

Con estos hechos, la empresa Emmanuel suma cuatro atentados en menos de dos meses. La compañía cubre la ruta entre Lima y Huaral y, por el momento, mantendrá suspendidas todas sus operaciones mientras no existan condiciones que permitan garantizar la seguridad de sus trabajadores y usuarios.