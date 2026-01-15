El directorio de APC Corporación S.A. anunció la desvinculación inmediata de Manuel Enrique Acuña Forno del cargo de gerente general, tras la difusión de un video en el programa Cuarto Poder en el que se le observa agrediendo por la espalda a una transeúnte en el distrito de Miraflores.

La empresa expresó su rechazo e indignación frente a una conducta que calificó de inaceptable y contraria a sus principios institucionales.

El hecho ocurrió el último sábado, cuando Acuña Forno descendió de su vehículo y propinó una patada a una mujer que caminaba por la vía pública.

La agresión, registrada por cámaras de seguridad, generó una fuerte reacción de rechazo en redes sociales. Según se informó, la víctima es médica y se encontraba de vacaciones en el país al momento del ataque.

APC Corporación informó que Eduardo Miguel Guembes León asumirá la gerencia general para garantizar la continuidad operativa y financiera de la compañía.

Asimismo, precisó que las acciones del exgerente vulneraron el reglamento interno, la política de prevención de la violencia y el código de ética y conducta de la empresa.