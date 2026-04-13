La empresa Servicios Generales Galaga SAC emitió un comunicado público para responder a las declaraciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien la señaló como responsable de los retrasos en la distribución del material electoral durante la jornada del domingo 12 de abril. Ante las denuncias, la compañía rechazó que las fallas logísticas registradas sean atribuibles de forma exclusiva a su gestión y sostuvo que el servicio fue ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas establecidos por la propia entidad contratante.

Galaga SAC indicó que las demoras registradas en la etapa final del proceso responden a factores ajenos a su responsabilidad operativa y no a incumplimientos contractuales de su parte. La empresa consideró que las circunstancias que rodearon la operación involucran múltiples actores y responsabilidades compartidas, por lo que rechazó cualquier señalamiento que la ubique como única responsable de lo ocurrido.

Tras las declaraciones públicas de Corvetto, la compañía solicitó formalmente a la ONPE que emita las aclaraciones del caso y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su imagen institucional. En paralelo, informó que ya entregó toda la documentación vinculada al contrato a la Dirección Contra la Corrupción en presencia de un representante del Ministerio Público, reafirmando su disposición para colaborar con las investigaciones en curso.

Antecedentes de la empresa

La compañía fundada y dirigida por Juan Charles Alvarado Pfuyo, presenta hasta tres sanciones económicas impuestas por la propia ONPE. Según información disponible en la Plataforma del Estado Peruano, estas penalidades también estan vinculadas a incumplimientos en el despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos.

La ONPE adjudicó a Galaga, el pasado 9 de marzo, el servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue del material electoral de las Elecciones Generales 2026, por un monto de S/ 6,368,332.75. De acuerdo con los términos de referencia del contrato, la empresa estaba obligada a acreditar la propiedad de 40 unidades vehiculares y contar con la documentación que garantizara su circulación sin restricciones.

Historial de sanciones impuestas por la ONPE