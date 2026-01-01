Tras el lamentable accidente en Gamarra, en el que un camión blindado de la empresa Hermes causó la muerte de un menor de dos años, la compañía decidió emitir un comunicado.

Luego de expresar su pesar por el fallecimiento del menor, ocurrida tras ser embestido por una de sus unidades, la empresa informó que activó de forma inmediata sus protocolos internos y que prestará toda la colaboración necesaria a las autoridades para las investigaciones del caso.

“ Lamentamos profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el distrito de La Victoria, en el que se vio involucrada una de nuestras unidades y que ocasionó el fallecimiento de un menor de edad. Afrontamos este momento con gran pesar y consternación. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, así como nuestra total solidaridad en esta pérdida que nos enluta ”, se lee en el pronunciamiento.

Comunicado de Hermes

En ese sentido, la empresa Hermes afirmó que brindará todas las facilidades para las investigaciones correspondientes.

“ Hemos activado desde un primer momento nuestros protocolos y nos encontramos comprometidos de manera transparente con las investigaciones de las autoridades para esclarecer los sucesos y determinar las responsabilidades de lo ocurrido con la sensibilidad y urgencia que este doloroso hecho merece ”, agregaron.

Si bien expresaron su disposición a colaborar con las investigaciones, la empresa no precisó si brindará algún tipo de apoyo económico a los familiares del menor.