Ante los constantes ataques a choferes, cobradores y personal de transporte por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión, la empresa Vipusa, que inicia su ruta en Ancón, decidió instalar placas metálicas en cabinas y puertas de sus unidades. Además, su personal portará chalecos antibalas.

El programa ‘Buenos Días Perú’ informó que aproximadamente el 70% de los vehículos de la empresa contarán con estas nuevas medidas de seguridad. El vocero de Vipusa señaló que priorizan la vida de su personal y que dicha medida “es lo que tenemos a la mano”.

El vocero también indicó que la inversión ha sido de entre 2,000 y 3,000 soles, por lo que, por el momento, no se prevé un aumento del pasaje. No obstante, advirtió que si el peso de las placas incrementa los costos de mantenimiento de los buses, la tarifa podría aumentar en el futuro.

En cuanto a si estas medidas afectan la visibilidad de los choferes, el vocero expresó que ahora “tendrán que estar más atentos”.

Asimismo, se constató que los choferes y cobradores utilizan chalecos antibalas para reforzar su protección en caso ocurra un ataque armado.

“Me siento más seguro, pero bueno, es lo que toca ahora. Para verano (por el calor) vamos a cambiar a una tela más delgada”, declaró al matinal.

Además, exhortan a las autoridades a mantener la paciencia, pues las placas de metal reducen la visibilidad a través de las lunas y ventanas.