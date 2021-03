En una entrevista para ATV Noticias, el empresario Miguel Ciccia, quien representa al gremio de transportistas internacionales, aseguró que está por cerrar la compra de 100 000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V a fin de inmunizar a sus trabajadores.

“Nosotros, el gremio de transportes, vamos a importar las primeras 100.000 vacunas como privados apoyados por nuestros proveedores para vacunar a nuestra primera línea de batalla, que son los pilotos, que son los counters, que son los que atienden encomiendas. Las vacunas estarán en aduanas y las recogeremos”, comentó.

Si se presentan problemas al momento de retirar las dosis de aduanas, Ciccia comentó que no tendrá problema en preguntarle al presidente Francisco Sagasti sobre la idoneidad de que sus trabajadores accedan a las vacunas.

“En la cara del presidente Sagasti le diremos ¿Qué prefieres, que se descongelen, que se muera la gente? Las negociaciones están bien adelantadas y será la Sputnik de Rusia”, aseveró.

La primera entrega permitiría contar con 50 000 dosis de la Sputnik V en el país, según reveló. Además, instó a otras empresas a unirse en el pedido de vacunas.

“En 15 días deberían estar saliendo las vacunas una vez que se haga el prepago. Vamos a traer un primer lote 50.000 pero en total son 100.000. Esperemos que más empresas se sumen para el personal de todas las empresas”, refirió.

Esto se produce dos días después de que el presidente Francisco Sagasti comentara estar en contra de que “se vacunen los que tienen planta y los que no, no”, en una entrevista en Cuarto Poder.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que no queremos evitar en primer lugar [...] Desde el punto de la equidad, de no discriminación, lo que tiene que hacerse es un padrón universal, esa es la filosofía en general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso y la prioridad, bienvenidos”, dijo aquella vez.

VIDEO

Empresario afirma que gremio de transportes traerá 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19