Brian Williams Santiago Córdova denuncia que una trabajadora del BBVA Continental lo estafó a él y su familia con 700 mil soles. Según denunció, la asesora que le fue asignada logró hacer movimientos por más de 100 mil soles sin que la entidad bancaria lo alertara al respecto.

En diálogo a ATV Noticias, el agraviado detalló que todo inició en julio de 2021. Cuando Sofía, su asesora personal que el banco le asignó por ser un cliente con un buen historial crediticio, le ofreció entrar en una campaña que le iba a dar una buena rentabilidad económica.

“Como había el tema de la confianza, dos años que había sido mi asesora, ella me ofrece una campaña que me iba a dar una buena rentabilidad. Era un 10% que podía ganar mensualmente con un monto que podía depositar y sacar posteriormente sin problemas”, comentó.

El denunciante señaló que estuvo depositando dinero de él y su familia hasta diciembre del 2021 a la cuenta personal de Sofía, pues ella le aseguró que esta se encontraba avalada por el banco y desde ahí iba a invertir en la campaña de fondos mutuos.

“Se desenmascara todo cuando llegando a los meses de diciembre y enero no me empieza a dar la cara. Me manda unos mensajes de correos de funcionarios del banco diciendo que tal fecha va a haber desembolso. Ella abusó de mi buena fe, seguí esperando. Hasta que me envió un correo diciendo que tenía un problema dentro del banco, que estaba siendo investigada por fraude”, indicó.

“Ella abusó prácticamente de la confianza. Yo si la tuve que denunciar penalmente porque no me da la cara hasta ahora. En el mes de abril me mandó un mensaje diciendo que el dinero no lo tenía, que estaba en el banco, que lo perdió todo”, añadió.

Fue en abril de 2022 que Brian Santiago y su familia acudieron al banco BBVA para obtener una respuesta al supuesto fraude. “Me atendió el gerente con una actitud déspota. No me dio razón de ello, me contó que ella había renunciado por su cuenta y me pareció raro”.

BBVA se pronuncia

A través de un comunicado, el BBVA informó que, luego de una detallada investigación, el Ministerio Público determinó que los hechos expuestos se encontraban en el marco de negociaciones entre privados y archivó la denuncia. Es decir, quedó en evidencia que el banco no prestó ningún servicio a los denunciantes.

Con respecto al procedimiento abierto ante Indecopi, el proceso administrativo continúa su trámite. El banco adjuntará las pruebas correspondientes que demuestran que no tuvo participación en los hechos y respetará las decisiones finales que se determinen.