El Poder Judicial (PJ) dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de Adrián Villar Chirinos, de 21 años, investigado por el atropello y posterior fuga que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea.

Adrián Alonso Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente.

La audiencia estuvo a cargo del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidido por el juez Adolfo Fernando Farfán, quien luego de analizar los presupuestos procesales, dispuso un receso.

En la lectura de la resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, participa César Pérez Escobar, abogado del acusado.

Tras escuchar el fallo, César Nakazaki, también abogado de Villar, indicó que presentará un recurso de apelación. Cabe precisar que Nakazaki asumió el caso recientemente.

Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá decidir en que penal cumplirá Adrián Villar dicha medida.

Cabe precisar que el plazo de la prisión preventiva se contabiliza desde el 26 de febrero de 2026 hasta el 25 de noviembre del mismo año.

En el lugar donde se desarrolló la audiencia, se dispuso un contingente policial.

A la audiencia que se dio en medio de la expectativa de las partes involucradas y la ciudadanía, llegó la madre de Adrián Villar.

Cabe recordar que anterior audiencia, la fiscal Yanet Roller Rodríguez sostuvo que existe riesgo de fuga y advirtió una presunta manipulación de pruebas, como la eliminación de mensajes del celular del investigado.

La fiscal también cuestionó que el dosaje etílico se practicara ocho horas después del accidente y que no se haya pagado la tasa para la pericia vehicular, lo que -según afirmó- ha impedido diligencias clave.

El fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo señaló que la eventual pena superaría los cinco años exigidos por ley para sustentar la medida, estimándola en seis años y ocho meses.

Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado César Nakazaki, argumentó que Villar cuenta con arraigo familiar, domiciliario y académico, ya que vive con sus padres, estudia en la Universidad del Pacífico y no tiene antecedentes penales.

En tanto, Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, denunció públicamente un presunto tráfico de influencias para favorecer al investigado y cuestionó que no fuera detenido dentro de las primeras 48 horas.

CASO

Como se sabe, el último jueves, el implicado fue detenido en un inmueble de la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito de Miraflores. Adrián Villar Chirinos permanece aun bajo custodia policial.

La intervención estuvo a cargo de agentes de Inteligencia de Tránsito y de la unidad especializada en Accidentes de Tránsito, quienes lo pusieron a disposición de la justicia.

La medida se ejecutó por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro en agravio de Lizeth Marzano Noguera y contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado.

Así se precisa en el requerimiento suscrito por la fiscal provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro, Yanet Brisvado Roller Rodríguez.

Expectativas

La defensa legal de los deudos de Lizeth Marzano formalizó el pedido de prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar Chirinos , por el atropello y muerte de la joven deportista.

La solicitud enfatiza que Villar Chirinos abandonó el lugar de la tragedia sin identificarse, “conducta que impidió diligencias urgentes como el dosaje etílico”.