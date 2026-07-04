Kayra, la perrita rescatista del Grupo USAR (Urban Search and Rescue), regresó al Perú junto a una delegación de bomberos tras participar en las labores de búsqueda y rescate realizadas en Venezuela. El equipo fue desplegado luego de los terremotos ocurridos el 24 de junio y permaneció varios días en las zonas afectadas apoyando las operaciones de emergencia.

La misión contó con la participación de 38 bomberos especializados que colaboraron en la localización de personas atrapadas entre estructuras colapsadas. El equipo reornó tras la culminar las acciones de apoyo humanitario en el país afectado.

La perrita de raza pastor belga tamnién fue parte del equipo especializado de búsqueda y rescate. Durante la misión trabajó junto al subteniente Daniel Herrera en las labores de localización de personas bajo los escombros.

Durante la jornada, el binomio logró ubicar a una mujer de 60 años que permanecía atrapada entre restos de una estructura colapsada en el estado de La Guaira. El hallazgo permitió activar las acciones de rescate por parte de los equipos de emergencia en la zona.

🚨 El equipo especializado USAR de los Bomberos regresó al Perú tras culminar sus labores de búsqueda y rescate en La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto en Venezuela. Junto al personal volvió la perrita rescatista Kayra, quien destacó al ayudar a rescatar con… pic.twitter.com/Ubriptao8D — RPP Noticias (@RPPNoticias) July 4, 2026





Reconocimiento a la delegación peruana

El arribo del equipo se realizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fueron recibidos por autoridades del sector Interior. La ceremonia contó con la presencia del ministro del Interior, José Zapata, quien expresó un reconocimiento al trabajo realizado durante la misión.

En su intervención, el ministro destacó el esfuerzo del equipo desplegado en el extranjero en representación del país. En ese contexto, dirigió un mensaje de agradecimiento a los rescatistas por su participación en las labores de emergencia.

“En nombre del Gobierno del Perú, del Ministerio del Interior y del pueblo peruano, gracias por su entrega, su vocación de servicio y por hacer que todos los peruanos nos sintamos orgullosos de cada uno de ustedes. ¡Bienvenidos a casa y muchas gracias, héroes al servicio de la humanidad!”, expresó.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que en las próximas horas se presentará un balance oficial de la intervención realizada en Venezuela. El reporte incluirá las actividades ejecutadas durante la emergencia y los resultados obtenidos por la delegación.

La institución detalló que la presentación permitirá conocer el alcance del trabajo desarrollado por los especialistas peruanos durante su despliegue. También se incluirán las acciones realizadas por Kayra dentro del operativo de búsqueda y rescate.

Los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela dejaron daños en distintas regiones del país y motivaron el despliegue de equipos internacionales de apoyo. Entre ellos se encontró el Grupo USAR del Perú, que participó en las tareas de búsqueda de sobrevivientes en zonas con estructuras colapsadas.

Tras varios días de intervención, la delegación concluyó sus labores y retornó al país como parte del cierre de la misión humanitaria. El trabajo se desarrolló en coordinación con las autoridades locales encargadas de la atención de la emergencia.