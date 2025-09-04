El cuerpo de Leonardo Zetro Purba, funcionario de la embajada de Indonesia asesinado a balazos en Lince, será embalsamado antes de ser repatriado a su país. Tras la necropsia de ley, el cadáver fue trasladado a un laboratorio tanatológico en la avenida Alfonso Ugarte, en el Callao, donde permanece a la espera de los trámites que, según fuentes diplomáticas, podrían demorar entre tres y cinco días.

NUEVAS HIPÓTESIS

La investigación del crimen continúa bajo varias hipótesis. Fuentes policiales revelaron que en el teléfono de la víctima se hallaron números asociados a Venezuela y Colombia, lo que abre la posibilidad de vínculos con redes delictivas transnacionales que operan en Lima.

Otra línea apunta a un eventual nexo con el entorno criminal de Lince, donde la banda One Family, liderada por Danny Alexander Zapata Sosa, alias “el Chino”, controla actividades de extorsión y sicariato.

PESAR

La presidenta Dina Boluarte expresó sus condolencias al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, en nombre del Gobierno y del pueblo peruano. A través de un comunicado oficial difundido en la red social X, la jefa de Estado aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para capturar a los responsables y hacer justicia.

Por su parte, el presidente de Promperú, Ricardo Limo, lamentó lo ocurrido y advirtió que corresponde al Ministerio del Interior garantizar la seguridad ciudadana para evitar que hechos de violencia como este afecten la imagen del país y el turismo nacional e internacional.

El homicidio de Purba coincidió con un momento de creciente tensión política en Indonesia, donde el gobierno de Prabowo Subianto enfrenta cuestionamientos por supuestos casos de corrupción y privilegios económicos en la administración pública. No obstante, la Cancillería peruana aseguró que la seguridad de la delegación indonesia se encuentra reforzada.