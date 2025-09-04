Mientras PNP analiza nuevas hipótesis del crimen, Dina Boluarte dio sus condolencias al mandatario de ese país que en la actualidad atraviesa una crisis.
El cuerpo de Leonardo Zetro Purba, funcionario de la embajada de Indonesia asesinado a balazos en Lince, será embalsamado antes de ser repatriado a su país. Tras la necropsia de ley, el cadáver fue trasladado a un laboratorio tanatológico en la avenida Alfonso Ugarte, en el Callao, donde permanece a la espera de los trámites que, según fuentes diplomáticas, podrían demorar entre tres y cinco días.

NUEVAS HIPÓTESIS

La investigación del crimen continúa bajo varias hipótesis. Fuentes policiales revelaron que en el teléfono de la víctima se hallaron números asociados a Venezuela y Colombia, lo que abre la posibilidad de vínculos con redes delictivas transnacionales que operan en Lima.

Otra línea apunta a un eventual nexo con el entorno criminal de Lince, donde la banda One Family, liderada por Danny Alexander Zapata Sosa, alias “el Chino”, controla actividades de extorsión y sicariato.

PESAR

La presidenta Dina Boluarte expresó sus condolencias al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, en nombre del Gobierno y del pueblo peruano. A través de un comunicado oficial difundido en la red social X, la jefa de Estado aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para capturar a los responsables y hacer justicia.

Por su parte, el presidente de Promperú, Ricardo Limo, lamentó lo ocurrido y advirtió que corresponde al Ministerio del Interior garantizar la seguridad ciudadana para evitar que hechos de violencia como este afecten la imagen del país y el turismo nacional e internacional.

El homicidio de Purba coincidió con un momento de creciente tensión política en Indonesia, donde el gobierno de Prabowo Subianto enfrenta cuestionamientos por supuestos casos de corrupción y privilegios económicos en la administración pública. No obstante, la Cancillería peruana aseguró que la seguridad de la delegación indonesia se encuentra reforzada.

