La Marina de Guerra del Perú (MGP) informó este domingo 16 de enero que hasta el momento las condiciones del litoral peruano van retornando a la normalidad, pero recomendó a las autoridades y población en general a mantener las acciones preventivas ante la ocurrencia aún de oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad en la costa peruana, tras la erupción volcánica ocurrida a 73 kilómetros al norte de Nukualofa (Tonga).

“Las condiciones normales ya se están restableciendo en todo el litoral peruano. Efectivamente, el día de ayer, después de la erupción volcánica submarina, la Dirección de Hidrografía y Navegación a través del Centro Nacional de Alerta Tsunamis, emitió un boletín informativo en el cual previa a toda la opinión pública sobre presencia de oleajes anómalos generados por la gran disipación de energía de este evento”, señaló el capitán Jacomo Morote, jefe del Departamento de Oceanografía.

Explicó que los oleajes anómalos en el mar peruano se reportaron debido a la liberación de energía hacia las costas de Sudamérica por la erupción volcánica. Este fenómeno se presenta luego de la erupción volcánica registrada en Nukualofa, Tonga, el sábado 15 de enero.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, a través del Centro Nacional de Alerta Tsunami, continúa monitoreando el comportamiento del mar.

El capitán calificó como una “acción oportuna y eficiente” a modo de preventivo, que gobiernos locales hayan dispuesto la restricción de ingreso de personas a las playas. “La situación de bahía-playa-caleta es distinta. Lo que esta disipación de energía puede generar situaciones anómalas en esos lugares por lo cual es recomendable que se tomen de forma preventiva estas acciones mientras hacemos el monitoreo”, señaló.

Reiteran su posición de por qué no emitieron alerta de tsunami

El representante de la Marina de Guerra del Perú señaló que el comportamiento de las aguas en el litoral peruano, no presentaba las condiciones técnicas requeridas para la determinación de alerta de tsunamis de acuerdo con los protocolos establecidos por el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.

“Nosotros pertenecemos al sistema de alerta tsunami es una organización de instituciones que sigue unos protocolos, protocolos que anualmente se actualizan y se verifican. Dentro de los protocolos, los umbrales específicos para un tipo de eventos tsunami de tiempo lejano no se cumplían esos parámetros porque eso es un evento, dicho sea de paso, sumamente extraordinario”, remarcó.

“[Un tsunami en Perú] No ocurre hace muchísimos años. Estamos hablando entre 100 a 200 años que no ocurre un evento de este tipo por lo cual no correspondería haber hecho una alerta para este tipo de eventos”, añadió.

