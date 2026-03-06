La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) exhortó a los grifos de la capital a cumplir la norma que prioriza el abastecimiento de buses de transporte público ante la escasez de gas natural vehicular (GNV), generada por una fuga en el ducto de Camisea, en Cusco.

El presidente de la ATU, David Hernández, pidió a los operadores actuar con responsabilidad, evitar el alza de precios y respetar la prioridad para las unidades del sistema de transporte.

Además, advirtió que las estaciones de servicio que incumplan estas disposiciones están siendo cerradas y denunciadas ante las autoridades de fiscalización.

Hernández indicó que buses del corredor morado, que se abastecen en grifos particulares, reportaron dificultades para cargar GNV debido a que algunos establecimientos no respetaron la priorización establecida durante la emergencia del suministro de gas natural, vigente hasta el 14 de marzo.

Agregó que el Metropolitano y otros corredores no presentan este problema porque cuentan con abastecimiento propio.