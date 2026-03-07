La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) habilitó buses gratuitos en distintos puntos de Lima para facilitar el traslado de postulantes, docentes y personal administrativo que participarán en el proceso de admisión 2026-II, ante las dificultades en el transporte público ocasionadas por la emergencia del Gas Natural Vehicular (GNV).

La rectora Jeri Ramón Ruffner informó a Andina que se dispusieron nueve buses de la marca Mercedes Benz, adquiridos en 2025, los cuales operarán desde las 4:30 a. m. para apoyar a los postulantes que tengan problemas para movilizarse hacia la universidad.

La autoridad realizó un recorrido por diversas facultades para supervisar el desarrollo de la primera jornada del examen.

Las unidades parten desde cuatro puntos estratégicos de la capital: Puente Santa Anita (avenida Nicolás Ayllón con Vía de Evitamiento), Metro de Próceres en San Juan de Lurigancho, Estación Miguel Grau y Estación Naranjal. Este servicio estará disponible también para las próximas fechas del examen: domingo 8, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Según la universidad, San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de postulantes con 3,159 inscritos, seguido de San Martín de Porres (2,016), Ate (1,640) y Comas (1,424). A nivel regional, Lima lidera con 23,366 postulantes, seguida por Callao (2,325) y Junín (448), entre otras regiones del país que participan en este proceso de admisión.