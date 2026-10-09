Una escultura en tamaño real del papa León XIV capturó la atención de decenas de transeúntes en el Centro de Lima durante la tarde de este viernes. La obra, elaborada por el artista Walt Wizard, fue exhibida en el jirón de la Unión, frente a la iglesia La Merced, donde varias personas se animaron a tomarse fotografías.

Wizard dio a conocer la escultura a través de sus redes sociales el 14 de septiembre de 2026, fecha en que el papa León XIV cumplió años. Además compartió el proceso de su creación antes de la llegada del pontífice a Perú.

La llegada del papa León XIV al Perú está prevista para el próximo 11 de noviembre de 2026, cuando arribará a la Base Aeronaval del Callao. Durante su visita apostólica, que se extenderá hasta el 16 de noviembre, el pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de su agenda pastoral.