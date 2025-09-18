Mediante resolución de presidencia ejecutiva, EsSalud declaró ilegal la huelga iniciada el 9 de septiembre por un sector de sus trabajadores y anunció que iniciará las acciones administrativas correspondientes contra el personal que no cumpla con sus labores.

En un comunicado, la institución señaló que la huelga ya había sido declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y que ha dispuesto medidas para asegurar la atención a los asegurados durante la paralización.

Asimismo, EsSalud indicó que mantiene abierto el diálogo con los gremios sindicales y recordó que en las últimas reuniones presentó diversas propuestas, entre ellas:

Asignación extraordinaria por mejora de gestión, sujeta a autorización del Fonafe.

Pago por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral desde 2026, rechazado por los gremios al pedir incluir a personal en licencia o vacaciones.

Incremento del 100 % en el Régimen de Prestaciones Complementarias de Trabajo (RPCT) para el personal asistencial.

Mejora de condiciones económicas derivadas de la negociación colectiva, dentro del marco fiscal establecido.

La entidad resaltó que ya ha alcanzado acuerdos con 9 de los 16 sindicatos, incluyendo beneficios como canasta navideña, entrega de uniformes y otras mejoras. Además, reafirmó su compromiso con la sostenibilidad institucional, la lucha anticorrupción y la implementación de una nueva política remunerativa.

Finalmente, lamentó que algunos sindicatos se hayan retirado de la mesa de negociación y reiteró su disposición a retomar el diálogo para conciliar mejoras laborales con la optimización de la atención a los asegurados.