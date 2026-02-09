EsSalud señaló que la farmacia del hospital Guillermo Almenara cuenta con un abastecimiento del 93%, de acuerdo con la documentación remitida al Ministerio Público durante una diligencia preventiva realizada en el establecimiento en Lima. La información fue difundida en un comunicado oficial emitido este 9 de febrero, que detalla procesos logísticos relacionados con medicamentos y equipos médicos.

El pronunciamiento institucional se emitió luego de una visita del Ministerio Público al hospital Guillermo Almenara, como parte de una investigación preventiva por la presunta escasez de medicamentos denunciada por pacientes oncológicos. EsSalud indicó que otorgó acceso y facilidades logísticas a los fiscales durante la diligencia.

EsSalud señaló que entregó formalmente documentación y expedientes vinculados al abastecimiento de medicamentos en el hospital Guillermo Almenara, los cuales incluyen información sobre los procesos de compra actualmente en desarrollo, de acuerdo con el comunicado.

La institución indicó que la documentación fue entregada a la Fiscalía en el marco de la diligencia preventiva desarrollada en el hospital, procedimiento orientado a verificar el estado de los insumos médicos empleados en la atención de los pacientes asegurados.

La entidad señaló que la entrega de la información se efectuó como parte de su compromiso con la rendición de cuentas ante las autoridades competentes.

Según EsSalud, el abastecimiento de medicamentos en el hospital Guillermo Almenara se realiza de forma progresiva a través de un proceso logístico que responde a los cronogramas de compra establecidos por la institución.

El comunicado señala textualmente que “la farmacia está abastecida al 93 %”, porcentaje que fue reportado a la Fiscalía durante la visita preventiva y que refleja el estado actual del stock disponible en el establecimiento.

En el documento, EsSalud no detalló el abastecimiento por tipo de medicamento ni los plazos de reposición para cada uno de ellos.