En el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, el Gobierno desplegó esta madrugada un operativo integral de seguridad en diversos puntos de Lima Sur, coincidiendo con el inicio del fin de semana largo. La intervención fue encabezada por el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Jorge Cárdenas, y el ministro del Ambiente, Miguel Espichán.

Las acciones se ejecutaron en los distritos de San Juan de Miraflores (SJM), Villa María del Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES), zonas con alta actividad nocturna y presencia de locales de entretenimiento.

“Hemos cumplido con esta labor preventiva necesaria para darle tranquilidad a la ciudadanía”, señaló el viceministro Cárdenas, quien informó que durante la noche y madrugada se llevaron a cabo 11 operativos simultáneos en la zona sur de la capital.

Intervenciones en San Juan de Miraflores

En SJM, el operativo inició alrededor de las 10:00 p.m. en inmediaciones del Mall del Sur. Participaron unidades especializadas como SUAT, GRECCO, DIVEME, Escuadrón Verde, Inteligencia de la Región Lima Centro, SOES y personal del Ejército del Perú.

Los agentes intervinieron a 38 personas para verificar su situación migratoria e ingresaron a hostales con el fin de detectar posibles casos de explotación sexual y otras situaciones de riesgo.

Operativos en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador

Ya en la madrugada, las acciones se intensificaron en Villa María del Triunfo, donde se intervinieron discotecas y bares ubicados en la avenida Nicolás de Piérola. El objetivo: prevenir delitos, verificar identidad de asistentes y revisar la situación migratoria de extranjeros.

En Villa El Salvador, la Policía realizó intervenciones en discotecas de la avenida Revolución, donde se aplicaron controles de identidad tanto a nacionales como a ciudadanos extranjeros.

En los tres distritos participaron también el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe, y el jefe del Estado Mayor General, Jhonny Veliz.

Resultados: armas incautadas, motos recuperadas y un requisitoriado detenido

El viceministro Cárdenas informó que durante los operativos se recuperaron dos motocicletas lineales y se incautaron dos armas de fuego en VMT y VES. Además, se detuvo a una persona requisitoriada, cuyo caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El Ministerio del Interior señaló que estos operativos continuarán en distintas zonas de la capital mientras dure el estado de emergencia.