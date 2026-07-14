Estafadores usan regreso del programa Combate para captar jóvenes con falsos castings: pedían fotos íntimas.

Un grupo de estafadores aprovechó el anuncio del regreso de “Combate” para crear falsos castings con los que busca captar a jóvenes interesados en participar en el reality. Mediante perfiles que suplantan a integrantes de la producción, solicitan información personal y fotografías en ropa de baño o ropa interior como parte de un supuesto proceso de selección.

De acuerdo con la alerta, los responsables de esta modalidad utilizan plataformas como TikTok y Telegram para promocionar una supuesta convocatoria para la nueva temporada de “Combate”. A través de esas cuentas invitan a los usuarios a participar en un proceso de selección que no tiene ninguna relación con la producción del programa.

Como parte del engaño, aseguran que los postulantes deben superar primero una “etapa virtual”. Durante esa fase solicitan datos personales y el envío de cinco fotografías en ropa de baño o ropa interior, argumentando que ese material es necesario para evaluar el físico de los aspirantes.

Los mensajes también indican que quienes sean seleccionados pasarán a una segunda etapa presencial en las “instalaciones del canal”. Con esa explicación buscan dar mayor credibilidad a la falsa convocatoria y convencer a las víctimas de continuar con el supuesto proceso.

Ante este tipo de casos, especialistas en seguridad digital recomiendan desconfiar de cualquier proceso de selección que solicite fotografías íntimas, información personal sensible o pagos como requisito para participar. Asimismo, aconsejan verificar siempre que las publicaciones provengan de cuentas oficiales antes de responder o enviar documentos

ATV recuerda cuáles son sus canales oficiales

Frente a esta situación, ATV reiteró que toda convocatoria, casting o proceso de selección para cualquiera de sus producciones se anunciará únicamente mediante las cuentas verificadas del canal y su portal oficial. Por ello, cualquier publicación difundida desde perfiles no autorizados debe ser considerada sospechosa.

En caso de existir dudas sobre la autenticidad de una convocatoria, la recomendación es confirmar la información directamente a través de los canales oficiales antes de proporcionar datos personales o enviar fotografías. De esa manera, los interesados podrán proteger su información y evitar caer en este tipo de engaños.