Estudios de geofísica avanzada realizados en el subsuelo de la Plazuela San Francisco confirmaron la existencia de restos arqueológicos de la Lima Antigua, distribuidos en al menos tres zonas del área histórica.

La investigación fue encargada por la Orden Franciscana de los XII Apóstoles del Perú y estuvo a cargo del especialista español Luis Avial, director técnico de la empresa Falcon High Tech.

¿Dónde se ubican los vestigios?

Según los resultados, las estructuras arqueológicas se concentran:

Frente a la Iglesia de la Soledad

En el lateral del templo principal del Conjunto San Francisco

Frente al ingreso de la capilla

Los estudios identificaron estructuras verticales pétreas, además de elementos de menor densidad como solados y áreas cimentadas, compatibles con construcciones monumentales y criptas antiguas.

Contradicción con versión municipal

Para la Orden Franciscana, estos hallazgos contradicen lo sostenido previamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyos funcionarios indicaron que no existían vestigios monumentales bajo la plazuela.

En ese sentido, los religiosos advirtieron que cualquier obra futura en el lugar debe ejecutarse con cuidados extremos, a fin de evitar daños irreversibles a un patrimonio que permitiría comprender mejor la historia temprana de la ciudad.

Investigación no invasiva y tecnología avanzada

La prospección se realizó sobre un área de 3,220 metros cuadrados, utilizando técnicas no invasivas como georradares, sensores aéreos y fotogrametría.Pese a la presencia de escombros y desmontes dejados tras la demolición del muro perimetral dispuesta por la comuna metropolitana, los especialistas lograron confirmar la presencia de restos monumentales de alto valor histórico.

Luis Avial explicó que este tipo de metodología permite detectar estructuras sin alterar el subsuelo. El investigador es reconocido internacionalmente por hallazgos arqueológicos, minerales y humanos, entre ellos los restos del escritor Miguel de Cervantes Saavedra.

Llamado a replantear intervenciones

Para los franciscanos, los resultados refuerzan la hipótesis de la existencia de restos urbanos de las primeras etapas de Lima, o incluso anteriores.“El subsuelo guarda memoria material de la Lima Antigua. Cualquier obra debe ejecutarse con el rigor que corresponde a un patrimonio de esta naturaleza”, señaló Fray José Surita, vocero de la Orden Franciscana.

Asimismo, se demandó la implementación de protocolos estrictos de conservación y supervisión especializada antes de continuar con trabajos en el área.