El proceso de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos culminó este domingo 15 de marzo con la jornada de examen para la carrera de Medicina Humana.

En esta última fecha participaron 4,656 postulantes que compitieron por 108 vacantes, una de las especialidades con mayor demanda dentro de la casa de estudios.

En total, el proceso de admisión reunió a 27,735 postulantes que buscaron una de las 5,804 vacantes disponibles en 81 escuelas profesionales. Los resultados de las cuatro fechas del examen pueden ser consultados por los postulantes a través del enlace oficial de la universidad: AQUÍ .

Durante esta última evaluación, el 55 % de postulantes fueron mujeres (2,584), mientras que 2,072 fueron varones, lo que representa el 45 % del total.

Las autoridades universitarias supervisaron el desarrollo de la prueba en la ciudad universitaria para garantizar la transparencia del proceso.

La rectora Jeri Ramón Ruffner felicitó a los estudiantes que lograron una vacante y destacó el esfuerzo de los postulantes. Asimismo, exhortó a los nuevos ingresantes a aprovechar esta oportunidad de formación profesional en la Decana de América.