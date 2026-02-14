La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizará su examen de admisión 2026-I los días 16, 18 y 20 de febrero, proceso al que postularán cerca de 6,000 jóvenes por una de las 1,886 vacantes disponibles en la modalidad ordinaria.

En esta convocatoria, la casa de estudios ofrece 34 carreras profesionales, incluyendo nuevas especialidades orientadas a sectores estratégicos como I ngeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo.

La oferta académica abarca programas en ciencias básicas, arquitectura e ingenierías vinculadas a áreas como sistemas, software, ciberseguridad, telecomunicaciones, mecánica, minas, petróleo, química, ambiental y aeroespacial, entre otras. Con esta ampliación, la UNI fortalece su propuesta formativa en campos asociados al desarrollo científico, tecnológico e industrial del país.

El examen se desarrollará en tres jornadas acumulativas y no eliminatorias. El lunes 16 se evaluarán razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades; el miércoles 18, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría; y el viernes 20, física y química. Cada prueba constará de 60 preguntas y el puntaje final será la suma de las tres evaluaciones. Los postulantes podrán consignar primera y segunda opción de carrera, según la disponibilidad de vacantes.

La universidad recomendó a los postulantes acudir con anticipación, ya que el ingreso será desde las 7:30 a. m. y las puertas se cerrarán antes de las 9:00 a. m., hora de inicio del examen.