Agustín Neciesup Neciesup, un exsoldado que participó en la “Guerra del Cenepa” en 1995, hoy continúa su servicio al país desde la Dirección Integrada de Salud (DIRIS) Lima Este del Ministerio de Salud (MINSA).

Su labor no solo ha incluido labores administrativas, sino también acciones críticas durante la pandemia de Covid-19 y emergencias por desastres naturales.

Neciesup, integrante del Batallón de Infantería N° 1 durante la guerra con Ecuador, heredó el compromiso patriótico de su familia. Su abuelo luchó en el conflicto de 1941, y su padre fue sargento del Ejército Peruano.

“Somos cuatro hermanos y soy el único que hizo el servicio militar con el afán de honrar el legado de mi abuelo. No hay mayor satisfacción que defender la tierra bendita que nos vio nacer”, afirma el excombatiente, originario de Ciudad Eten, Chiclayo.

Durante la pandemia, como brigadista del Puesto de Salud Alto Perú, recorrió calles recogiendo fallecidos por Covid-19. “En la segunda ola me contagié y estuve 21 días aislado. Mi familia me decía: ‘Ya no te arriesgues’, pero más podía mi vocación de servicio”, relata.

Además, como parte de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres (OGRD) de la DIRIS Lima Este, participó en rescates durante el desborde del río Huaycoloro, salvando a vecinos afectados por el huaico.

Actualmente, a punto de cumplir 50 años, trabaja en el Puesto de Salud Santa Rosa de Quives, en el área de Informática y Estadística.

A pesar de estar en tratamiento por una parálisis facial, su compromiso permanece intacto: “Cualquiera sea el puesto donde me encuentre, lo principal es la asistencia a la persona que lo requiera. Amar al prójimo es amar al Perú”.

Añora sus días en el Ejército, donde, según dice, se cultivaban valores como valentía y disciplina. “Cuando como brigadista he ido a bases militares, las melodías de la Banda de Guerra me erizan la piel porque traen a mí mente los días felices que viví sirviendo a mi patria”.