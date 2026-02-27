La cuadra 8 de la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, se convirtió este jueves en escenario de una multitudinaria vigilia en memoria de la campeona de buceo, Lizeth Marzano, previo a la inspección técnica de los hechos programada por las autoridades.

En el lugar donde la deportista nacional fue arrollada, se observan velas, flores, agua florida y una muñequera deportiva.

Desde las 9:00 p.m., vecinos, transeúntes y colectivos de runners participan en un plantón para exigir justicia y acompañar a la familia de la deportista

“Exigimos justicia. Mañana puedo ser yo, mi hermano, mi mamá o cualquiera. No conocí a Lizeth Marzano, pero estoy acá porque me indigna esto”, expresó uno de los asistentes a la vigilia.

Inspección técnica

Más temprano, se informó que la reconstrucción de los hechos se realizaría a las 11:00 p.m., como parte de la investigación que busca esclarecer la secuencia del atropello. No obstante, la defensa de la víctima precisó posteriormente que se trata de una inspección técnica.

Según las diligencias preliminares, Adrián Villar habría circulado por el carril izquierdo de la avenida, luego habría perdido el control en una curva, cruzó al primer carril, subió a la vereda e impactó contra la deportista.

Además, el conductor -ahora detenido- chocó contra un árbol que fue arrancado de raíz y continuó su fuga por la misma vía.

La diligencia será ejecutada por peritos y efectivos policiales, quienes replicarán el recorrido realizado la noche del accidente.

La actuación forma parte de las pruebas clave para determinar responsabilidades en el caso que ha generado indignación pública y reclamos de sanción ejemplar.

Precisamente, para la inspección técnica en torno al atropello de Lizeth Marzano, la PNP dispuso el cierre vehicular en la cuadra 7 de la avenida Camino Real y la cuadra 3 de Ernesto Plascencia.