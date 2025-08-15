Momentos de tensión se vivieron la noche del jueves en el Callao cuando un explosivo fue detonado dentro de un gimnasio ubicado en el cruce de las avenidas Quilca y Lima, en la zona de Bocanegra. El hecho ocurrió cerca de las 7:30 p. m., mientras varios clientes realizaban su rutina de ejercicios.

Las autoridades informaron que el propietario habría recibido mensajes extorsivos en días previos. Testigos relataron que un hombre ingresó al segundo piso del local, lanzó el artefacto y huyó rápidamente. Algunos vecinos indicaron que escucharon hasta tres detonaciones, lo que generó pánico en el área.

El estallido provocó daños severos en las máquinas y la estructura del gimnasio, así como en un restaurante ubicado en el primer piso del edificio. Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron heridos y los asistentes fueron evacuados a tiempo.

La comisaría de Bocanegra y la División de Criminalística continúan con el recojo de evidencias, sin descartar que el atentado esté vinculado a las amenazas recibidas por el dueño del establecimiento.