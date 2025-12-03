Un artefacto explosivo fue dejado esta madrugada a un metro de la puerta de ingreso de la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, ubicada en el jirón Sánchez Cerro. El hecho ocurrió alrededor de la 1:19 a.m., según informó la comuna distrital.

De acuerdo con el comunicado, un grupo de serenos detectó el desplazamiento sospechoso de dos sujetos a bordo de una motocicleta frente al domicilio del burgomaestre. Inmediatamente se alertó a la Central de Cámaras y a la Comisaría de El Progreso.

UDEX intervino y zona fue acordonada

Tras la alerta, agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo acordonaron el área para permitir la intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que procedió a analizar el artefacto.

La rápida coordinación entre serenos y PNP permitió asegurar la zona mientras se evaluaba el nivel de riesgo que representaba el explosivo.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional del Perú ha iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables del hecho. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones ni sobre la procedencia del artefacto.

La comuna señaló que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer el caso y reforzar la seguridad en la zona.

Datos clave